В понедельник, 11 декабря, лидер польской оппозиции Дональд Туск избран премьер-министром Польши. За кандидата проголосовали 248 человек, 201 - против.

После голосования Туск поблагодарил депутатов за доверие, а также выразил благодарность всем полякам, которые на парламентских выборах 15 октября "отдали свои голоса за смену власти" в стране.

В среду утром, 13 декабря, президент Польши Анджей Дуда должен принять присягу у нового состава Совета министров. В тот же день Туск будет представлять Польшу на саммите Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. В голосовании в польском парламенте приняли участие 456 депутатов. В итоге 266 парламентариев выступили "против" предоставления вотума доверия Кабмину Моравецкого, 190 были "за", никто не воздержался.

После объявления результатов собравшиеся в зале оппозиционные депутаты начали аплодировать и кричать "Дональд Туск".

Напомним, Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Между тем сегодня польские перевозчики разблокировали первый пункт пропуска с Украиной. В направлении Украины через "Ягодин-Дорогуск" уже проехали 15 фур, 25 фур готовятся к проезду в Польшу.