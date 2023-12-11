В понедельник, 11 декабря, пункт пропуска "Ягодин – Дорогуськ" на украинско-польской границе разблокирован.

Об этом сообщает Госпогранслужба и публикует фото фур, которые проезжают этот пункт пропуска.

Фото Госпогранслужба

Напомним, что министр инфраструктуры Кубраков сообщил, что с 14:00 через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуськ" возобновлено стабильное движение грузовиков.

В направлении Украины сегодня уже проехали 15 фур, 25 фур готовятся к проезду в Польшу.

По данным СМИ, завтра будет разблокирован еще один КПП, а потом и остальные.

Напомним, что польские перевозчики с 6 ноября блокируют для проезда украинских фур несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Мы уже писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

А также, что по данным американских СМИ, блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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