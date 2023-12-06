Благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь вооруженным силам Украины, сталкиваются с задержками на несколько недель поставок критически важных дронов, электроники и пикапов из-за протестов польских дальнобойщиков на границе.

Об этом пишет Reuters.

Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые вооруженным силам Украины, покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду, отмечает издание.

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни дронов, закупленных его группой, застряли на границе на несколько недель.

"Степень зависимости военных от поставок добровольцев и благотворительных организаций является секретной информацией во время войны, но солдаты в предыдущих беседах с агентством Reuters говорили, что пожертвования составляют значительную часть конкретных типов оборудования", - говорится в материале.

Напомним, польские перевозчики заявляют, что после начала налоговых проверок машин с гуманитарной помощью на въезд в Украину стало гораздо меньше.

Ранее послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы.