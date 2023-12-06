Польские перевозчики заявляют, что после начала налоговых проверок машин с гуманитарной помощью на въезд в Украину стало гораздо меньше.

Об этом сообщил Яцек Сокол из польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.

"Слушайте, дамы и господа, с четверга машин с гуманитарной помощью вдруг стало гораздо меньше, потому что украинские водители сообщили своему начальству, что документы будут проверены и возможно будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов наказуема. Этих транспортов появилось сразу гораздо меньше. Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга. Кто имеет право путешествовать, а кто нет", - заявил Яцек Сокол.

Он утверждает, что поляков "ошибочно" обвиняют в прекращении транспортировки гумпомощи, свежих продуктов и военных грузов.

"В полиции нам говорят, что это сами водители стоят на парковках и блокируют машины, имеющие право на более ранний въезд. Мы не имеем на это никакого влияния. Не мы ездим на парковки, не мы решаем, каким машинам выехать. Это сами водители создали, можно сказать, мафию на парковке, которая решает, кто и когда въезжает. Никакой блокировки с нашей стороны нет", — заявил Сокол.

Напомним, вчера послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы. Они заявили, что это подрывает способность Украины противостоять России.

Также мы писали, что словацкие перевозчики разблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород".