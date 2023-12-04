Ночью 4 декабря, как и анонсировалось, из Польши в Украину начали пропускать пустые грузовики через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров в телеграм-канале.

Это общий КПП на польской стороне, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов.

Теперь пустые фуры, в том числе цистерны, могут проехать через него без регистрации в электронной очереди. Пропускать будут более 100 грузовиков в сутки.

Также спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что с 01:00 4 декабря на пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" началось оформление грузовиков весом более 7,5 тонны, которые проходят через границу пустые на выезд из Украины в Польшу.

По его словам, по состоянию на 07:00 утра, за фактически 6 часов было оформлено 30 грузовиков, проехавших через границу.

Напомним, накануне сообщалось, что в Варшаве анонсировали митинг против блокады украинской границы польскими забастовщиками. Акция пройдет возле здания польского Сейма в среду, 6 декабря.

А сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по транспорту. Польша призывает включить в повестку заседания "транспортный безвиз" для Украины. Варшава будет просить Евросоюз вернуть для украинских перевозчиков необходимость получать разрешение для въезда в Европу.