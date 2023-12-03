В воскресенье, 3 декабря, временно не работают пункты пропуска "Смольница" и "Нижанковичи".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Оформление лиц и транспортных средств не производится из-за неисправности базы данных таможенной службы. Просим учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу" - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что за ноябрь таможенные доходы Украины упали на 9,2 млрд грн из-за блокировки границ Польшей и Словакией. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев допускает, что при урегулировании ситуации на границах Украине, возможно, удастся "нагнать" приток средств от таможни в будущем. Вместе с тем поведение перевозчков из Польши и Словакии чиновник назвал "очень серьёзной проблемой, болезненным ударом, которого мы не ожидали".

Также мы сообщали, что словацкие перевозчики анонсировали, что начнут блокировать границу с Украиной. Вчера в пункте пропуска со Словакией в очередях находилось около 600 фур. Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии.