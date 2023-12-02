В соцсетях сообщают, что Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии.

Видео с такими заявлениями украинских водителей публикуют телеграм-каналы.

На видео можно заметить длинные колонны грузовых автомобилей, остановившиеся на приграничных транспортных развязках.

Словакия сейчас блокирует украинскую границу, поэтому водители пытаются въехать в Украину через Венгрию.

Между тем в Польше грузовики украинских дальнобойщиков по-прежнему заблокированы на границе.

На следующих видеозаписях водители пытались пешком пройти на территорию Польши, но их не пропустили полицейские. По маршруту следования переговорной группы украинцев остановился полицейский наряд, перекрыв им дорогу. Не пропустили даже водителя с польским паспортом.

Ранее украинские водители отменили голодовку на заблокированной границе с Польшей. Договорились, что поляки будут пропускать по семь фур в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

Тем временем вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что объем украинского экспорта, который проходил через польскую границу, рухнул на 40%.