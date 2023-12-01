Сегодня, 1 декабря, словацкие перевозчики, как ранее и анонсировали, с 16:00 заблокировали движение украинских фур через КПП "Вишне Немецкое - Ужгород" в сторону Украины.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию "РБК-Украина".

Сколько продлится акция, пока неизвестно.

Перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов обещают не блокировать. Остальные фуры будут пускать по четыре штуки в час.

Ограничений на выезд из Украины нет.

Ранее представители UNAS уже блокировали пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны.

Между тем на границе с Польшей украинские водители объявили голодовку, однако после общения с консулом и обещаний поляков пропускать по семь фур в час заявили об ее отмене.

Напомним, на днях польские перевозчики пообещали не расширять блокаду украинской границы на новые погранпункты, но прекращать протест не будут.

Мы подробно рассказывали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.