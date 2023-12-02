Денежные поступления Украины от таможни упали на 9,2 миллиарда гривен за ноябрь из-за блокады пограничных переходов со стороны Польши и Словакии.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, мы имеем неутешительные результаты по таможне: минус 9,2 млрд гривен за ноябрь и, соответственно, минус 19% к плану. О чём это говорит и какая тому причина? Причина этому - блокирование переходов, блокирование границ, к которым прибегли словаки, к которым прибегли поляки. Вот это реальный стоимостный, реальный денежный показатель этого недружественного поведения (я не хочу сказать слово "диверсия"), которые проявляют некоторые граждане дружественных нам стран по отношению к нашему бизнесу. Конкретные цифры, которые не приходят в наш бюджет. А вы знаете, что всё, что поступает в наш бюджет в качестве налогов, оно всё идёт на безопасность, на оборону, на армию и никуда больше. То есть это прямое недофинансирование нашей армии из-за таких недружественных действий", - заявил глава финансового комитета.

Гетманцев допускает, что при урегулировании ситуации на границах Украине, возможно, удастся "нагнать" приток средств от таможни в будущем. Вместе с тем поведение перевозчков из Польши и Словакии чиновник назвал "очень серьёзной проблемой, болезненным ударом, которого мы не ожидали".

Ранее в правительстве сообщили, что украинский экспорт через Польшу в ноябре рухнул на 40%.

Также сообщалось, что ВСУ угрожает дефицит топлива из-за блокады польской границы.