В пятницу, 1 декабря, польские протестующие на пункте пропуска Краковець-Карчова не выполнили свое обещание пропускать по семь машин каждые два часа.

Об этом заявил украинский перевозчик.

По его словам, за ночь не пропустили ни одной машины, а теперь говорят, что будут пропускать одну машину в час. Также перевозчик возмущен, что в Польшу пускают машины, а из Польши не выпускают.

(На видео присутствует ненормативная лексика)

Напомним, что польские перевозчики блокируют несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе с 6 ноября. Они требуют восстановить разрешения на перевозку грузов в Польше и Евросоюзе для грузовиков из Украины, исключить польские фуры из украинской системы еЧерга и запретить регистрацию в Польше транспортных компаний, не происходящих из ЕС.

Ранее мы писали, что власти Польши потребовали у Украины выполнить требования перевозчиков, которые блокируют границу.

А также, что польские перевозчики начнут круглосуточную блокировку пункта пропуска "Шегини" на границе с Украиной.