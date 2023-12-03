В Варшаве анонсировали митинг против блокады украинской границы польскими забастовщиками. Акция пройдет возле здания польского Сейма в среду, 6 декабря.

В местных украинских телеграм-каналах пишут, что митинг хотят провести "из-за подчеркнутого нейтралитета и отсутствия активных действий со стороны польских властей по решению актуальной проблемы с блокированием границы".

Организаторы акции заявляют, что хотят выразить поддержку Украине, которая имеет "все необходимые разрешения от Евросоюза" в своей транспортной политике.

Поэтому запланированный митинг в столице Польши призван обратить общественное внимание на актуальную проблему забастовки на границе и выразить поддержку Украине в ее стремлении к экономической стабильности и безопасности.

Напомним, 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по транспорту. Польша призывает включить в повестку заседания "транспортный безвиз" для Украины. Варшава будет просить Евросоюз вернуть для украинских перевозчиков необходимость получать разрешение для въезда в Европу.

Между тем в Госпогранслужбе сообщили, что с 4 декабря из Украины в Польшу начнут пропускать пустые грузовики через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Отмечается, что открытие КПП является первым пунктом из перечня мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.