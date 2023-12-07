Польская блокада границы привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

Об этом сообщает The New York Times.

Военнослужащий Александр, воюющий на востоке, рассказал, что его подразделение все еще ждет доставки двух приборов ночного видения, которые застряли на границе. Эти приборы имеют решающее значение для безопасного продвижения к боевым позициям.

"Чтобы блокировать границы страны во время полномасштабного вторжения, они должны быть полностью оторваны от реальности, и таким образом они также омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи", - сказал он.

Блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%, говорит глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко.

"Предприятия не получают достаточно компонентов; цепочки поставок нарушены. Это касается и военной техники и ее производства». Чтобы даже собирать дроны в Украине, их нужно привозить откуда-то еще", - заявила Клименко.

Ранее Reuters писал, что блокада польских дальнобойщиков задерживает волонтёрскую военную помощь Украине. Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые вооруженным силам Украины, покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду, отмечает издание.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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