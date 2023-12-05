В Украине могут более чем в три раза повысить акциз на сжиженный газ для заправки автомобилей. Повышение может произойти уже в ближайшие несколько месяцев.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 в Киеве.

По его утверждению, размер акциза должен быть установлен на уровне 160-170 евро за 1000 литров.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем данную логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро", – заявил Гетманцев.

Сейчас акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 литров. При этом акцизы на бензин и дизельное топливо гораздо: 139 евро и 213 евро соответственно.

Ранее сообщалось, что в Украине складывается критическая ситуация из-за блокады польской границы. Некоторые товары могут исчезнуть.

МИД Украины сообщил, что Вооруженным силам Украины угрожают перебои с поставками топлива из-за польской блокады границы. Также блокада угрожает автомобильной промышленности Германии. Страдают целые цепочки поставок, например, электрических кабелей.

Также мы писали, что в Раде зарегистрировали законопроект о повышении годовых лимитов дохода для ФОП.