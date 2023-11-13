В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о повышении годовых лимитов предельного дохода для физическил лиц - предпринимателей второй и третьей групп на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщается на официальном сайте органа правления.

Авторы данного предложения считают, что действующие в настоящее время лимиты не соответствуют актуальному размеру минимальной заработной платы, не учитывают рост инфляции и девальвации гривны.

Как заявлено в пояснительной записке, таким образом депутаты, хотят стимулировать развитие предпринимательства и способствовать его выходу из "тени".

Так, согласно законопроекту:

Для второй группы предлагается повысить лимиты с 834 минимальных зарплат до 1200. То есть - до 8,5 млн грн, учитывая что с 1 января минимальная зарплата составит 7100 грн.

Для третьей - ввести плавающий лимит в зависимости от количества сотрудников - с 1167 до 1200-6000 минимальных зарплат. То есть до 8,5-42,6 млн грн.

Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект про военный НДФЛ. Данный законопроект инициировал премьер Денис Шмыгаль, в нём было предложило перераспределить военные НДФЛ на оборону, а не в местные бюджеты территориальных единиц. В частности, на производство дронов и боеприпасов.

Мы также сообщали, что Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса.