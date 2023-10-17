Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса, которые были остановлены с начала войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 237 депутатов.

Документ расширяет перечень проведения документальных плановых налоговых проверок с 1 ноября.

Железняк говорит, что дата, скорее всего, еще будет изменена.

Для предпринимателей первой и второй группы, а также из прифронтовых и оккупированных регионов проверки все еще отменены.

Все проверки, открытые законопроектом №8401 с августа 2023 года: табак, топливо, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете, отметил депутат.

Недавно в МВФ напомнили, что ожидают этого решения. В июне парламент поддержал возвращение проверок, но в ограниченном формате.

Также сегодня Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. По нему вместо трех лет после должности топ-чиновники будут получать фактически пожизненный статус РЕР.

Ранее в МВФ положительно отреагировали на недавнее возобновление электронного декларирования чиновников и поправки в Бюджетный кодекс.