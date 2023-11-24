Ущерб экономике Украины от постоянных воздушных тревог составляет примерно 9 миллиардов гривен в день (около 240 миллионов долларов).

Об этом сообщает глава налогового комитета Данил Гетманцев.

При этом еще в прошлом году убытки были меньше - около 7 млрд гривен.

Конкретно для бюджета потери от тревог могут достигать 6 млрд гривен в месяц.

"Если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют — 3 млрд грн в сутки вынужденного простоя. Если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в 2 суток в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигать 6 млрд грн/месяц", - сообщает Гетманцев.

Ранее Владимир Зеленский просил военных найти решение, как не парализовывать всю страну на несколько часов, пока российская авиация летает в воздухе и дозаправляется.

Позже Воздушные силы Украины заявили, что они не могут рисковать жизнями людей, а потому тревогу во время взлета МиГа отменять не будут.

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