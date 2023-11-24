В Донецкой области с начала войны повреждены или уничтожены 318 предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Общая сумма убытков превысила миллиард гривен.

Об этом сообщила на брифинге заместитель директора департамента агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой областной военной администрации Елена Рыбакова, пишет "Укринформ".

"Об общих потерях аграриев. С начала войны повреждено или уничтожено имущество 318 предприятий в области АПК. Это 29 предприятий животноводства, 15 предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции. В частности, это 8 элеваторов и 7 хлебопекарных предприятий. И в области растениеводства и садоводства это 271 предприятие", – сказала Рыбакова.

Она добавила, что многие потери сейчас невозможно оценить и посчитать в связи с отсутствием доступа к поврежденным и разрушенным объектам.

Также, по словам Рыбаковой, общая сумма ущерба в сфере АПК составляет 1,3 миллиарда гривен, в эту сумму входят убытки от поврежденной техники (на сумму 682 миллиона гривен).

Кроме того, более 420 сельскохозяйственных предприятий региона остались на оккупированной территории Донбасса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за время полномасштабной войны Россия нанесла удары по 37 военным заводам Украины.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.