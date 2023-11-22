В Украине не будут отменять воздушную тревогу во время взлета российских истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Украинского радио".

Игнат сказал, что иногда у военных есть четкая информация, взлетел МиГ с гиперзвуковой ракетой на борту или нет. А когда ее нет, рисковать Воздушные силы "не имеют права".

"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно быстрее в официальном телеграм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту, – это будет принято на высшем уровне", - сказал спикер Воздушных сил.

На прошлой неделе Игнат констатировал, что россияне начали держать МиГи в воздухе по три часа, из-за чего увеличилась продолжительность воздушных тревог. Он добавил, что военные понимают негативное влияние длительных тревог на украинскую экономику.

Также экономист Глеб Вышлинский говорил, что бизнесу сложно переносить столь длительные воздушные тревоги.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил военным найти решение, как не парализовывать всю страну на несколько часов, пока российская авиация летает в воздухе и дозаправляется.