Анализируем итоги 651-го дня войны в Украине.

Одна из главных тем - это вопрос нового пакета помощи Украине, который пока не может утвердить Конгресс. Подробно об этом мы писали здесь.

Перейдем к другим новостям.

Убийство Ильи Кивы в день ВСУ

Сегодня в Подмосковье был убит один из самых известных украинских политиков, которые после начала вторжения РФ, перешел на сторону России - экс-депутат Илья Кива. Это произошло в день ВСУ, который в Украине отмечается 6 декабря.

Российские СМИ написали, что его тело нашли в деревне Супонево Одинцовского района. Информацию распространило государственное агентство РИА Новости. Позже Следственный комитет официально подтвердил эту информацию и заявил об открытии уголовного дела. По данным СК Кива был застрелен.

По информации российского телеграм-канала Mash, окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club".

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что это была спецоперация СБУ. Также эту версию поддержало агентство Reuters.

Позже гибель бывшего нардепа подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов - не уточняя, чьих это рук дело.

Кива в Украине прошел противоречивый и тернистый путь от участника АТО, активиста "Правого сектора" и советника министра внутренних дел Авакова - до нардепа ОПЗЖ.

На этом последнем этапе своей политической карьеры Кива жестко конфликтовал с украинской властью. И по итогу уехал из страны накануне полномасштабного вторжения.

Подробнее о жизненном пути Ильи Кивы мы рассказывали в отдельном материале.

Его гибель - продолжение истории покушений на известных россиян, а также на поддержавших в нынешней войне Россию украинских политиков. Напомним, недавно пытались убить еще одного бывшего депутата - Олега Царева, но он выжил.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки украинские паблики и Генштаб не сообщали об изменениях линии фронта. Единственное исключение - телеграм-канал Deep State сообщил о контратаке ВСУ в Степном под Авдеевкой, в результате чего ряд позиций были украинской армией отбиты.

Российские паблики сегодня написали, что их войска перешли в атаку на Северском участке и продвинулись до двух километров. Никаких других подтверждений этому на данный момент нет.

Северское направление, где бои идут в районе Белогоровки, Спорного, Берестового и Яковлевки, долгое время было малоактивным.

Однако российские атаки там, если они подтвердятся - это вопрос времени. Конфигурация фронта здесь аналогичная авдеевской - Северск представляет собой выступ, который россияне могут попытаться срезать с флангов.

Под Бахмутом, как утверждают россияне, они отбили назад высоту к северу от Клещеевки, с которой контролируются подступы в том числе к соседней деревне Ивановское. Украина этого не подтверждала, но ранее паблики ВСУ писали о боях за данную высоту.

Российские телеграм-каналы пишут о том, что на Херсонском плацдарме в Крынках украинские войска удерживают логистику и регулярно снабжают свой гарнизон в Крынках. Кроме того, там появляются уже более основательные укрепления.

При этом утверждается, что все попытки ВСУ расширить плацдарм россияне пресекают.

В тоже время российские военные паблики не исключают, что украинская армия готовит высадку на другом участке левого берега Днепра, а бои в Крынках - это операция с целью отвлечения сил и внимания армии РФ.

К обстрелам. По Донецку сегодня был прилет - судя по всему, попали по нефтебазе.

В Луганске подорвали автомобиль с "депутатом Народного Совета ЛНР" Олегом Поповым. Он погиб. Украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что это было спецоперация СБУ.

Воздушные силы Украины сообщают, что ночью был сбит 41 российский беспилотник - из 48 "Шахидов".

В Николаевской области из-за падения их обломков произошло три пожара. В Снигиревке горело здание станции технического обслуживания и шиномонтажной станции. В Очакове - склад на территории базы отдыха.

На данный момент у РФ в четыре раза больше дронов-камикадзе, чем у ВСУ, заявил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке со ссылкой на украинского военного.

За последние месяцы россияне начали создавать боевые беспилотники на основе дешёвых дронов из Китая и стран Запада. Сейчас они ежемесячно поставляют на фронт 4000-5000 таких устройств, что в разы превышает число дронов у ВСУ.

Также РФ резко нарастила производство бронетехники. Если до войны в РФ за год производили около 130 современных БТР-82А и 60 танков Т-90М, то сейчас эти показатели выросли вдвое.

Непальцы воюют за РФ

Недавно стало известно, что в Украине по обе линии фронта воюют гуркхи - знаменитые непальские военные-наемники. Первым об этом написало местное издание The Diplomat.

Этот народ стал известен как наемники британской армии, принимал участие в подавлении антиколониальных восстаний в Индии, воевал в Первой и Второй Мировых войнах.

"Давняя традиция службы в иностранных вооруженных силах — и отсутствие перспектив дома — втянули молодых непальцев в конфликт", - пишет издание.

В российскую армию на контракт сотни непальцев хлынули после того, как 16 мая РФ упростила доступ к российскому гражданству после года военной службы. Некоторые для этого покинули службу в непальской армии. Русский язык знать не обязательно - достаточно английского.

Официальный Непал при этом придерживается политики поддержки Киева и заявляет, что отправка военных на миссии, не связанные с ООН, противоречит его внешней политике.

Однако это никогда не останавливало непальцев, которые ранее тысячами записывались в Иностранный легион французской армии и американскую армию.

Позже появились и другие подтверждения того, что на стороне РФ воюют непальцы. На днях украинские паблики опубликовали интервью с одним из непальцев, который воевал за РФ и попал в плен.

Как сообщает Reuters, власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех уже завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала.

МИД Непала призывает РФ также вернуть на родину тела погибших непальцев и выплатить их семьям компенсации. Власти Непала привали своих граждан не воевать в Украине ни на одной из сторон.

Сегодня стало известно, что в стране задержали 10 подозреваемых в вербовке молодых людей в армию РФ. Они выезжали по туристическим визам через третьи страны, в основном ОАЭ, заплатив за это до 9 тыс. долларов.

Кроме того, Непал подключил дипломатические усилия, чтобы освободить пленного гражданина страны.

Также телеграм-каналы пишут, что несколько непальцев заключили контракты с минобороны РФ, но затем сбежали со службы и теперь объявлены в розыск.

Сообщается, что Россия платит непальцам за участие в войне по 195 тысяч рублей в месяц.