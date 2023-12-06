Сегодня в Подмосковье нашли убитым бывшего народного депутата Верховной Рады Илью Киву. Он прошел путь от обычного студента техникума до парламентария, а затем и беглеца в другую страну.

"Страна" приводит биографию политика.

Кива родился в Полтаве в 1977 году, в семье обычного испытателя на местном заводе "Знамя". Его дед Филипп Кива был ветераном Второй Мировой войны, героем Советского Союза.

Учился он в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме на специальности "Обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", затем в Полтавском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко и в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

Работать Кива начал в родной Полтаве. Он был директором и главным бухгалтером ООО "Укрсвязьмонтаж", инженером-технологом и начальником промывочно-пропарочной станции Новозолотарёвка на Донецкой железной дороге. После этого перешел в управление по защите прав потребителей в Полтавской области, где стал заместителем начальника. Во время работы в последнем учреждении, в 2011 году, его арестовали за взятку. В декабре 2013 года Октябрьский районный суд Полтавы приговорил его к выплате штрафа в 10 200 гривен и лишил права занимать государственные должности в течение года.

В том же году Кива стал вице-президентом Международной федерации домино (до этого он уже был президентом украинской федерации). Как он заявлял позже, после Майдана, домино он занялся, чтобы "выйти на окружение Путина" через главу Российской федерации домино Бориса Борзова, который дружил с Сергеем Шойгу.

В августе 2014 года Киву назначили командиром батальона "Полтавщина" и амнистировали. Он стал майором милиции.

Он также состоял в "Правом секторе" и воевал на Донбассе в составе сил АТО. Имел государственные награды Украины и неоднократно делал жесткие заявления против России.

В декабре 2014 года приказом главы МВД Арсена Авакова Кива был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Летом 2015 года он стал заместителем начальника УМВД в Херсонской области с досрочным присвоением звания подполковника милиции. Тогда же он возглавил в Полтаве "Союз ветеранов АТО".

С октября 2015 по май 2016 года он работал руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, затем советником министра внутренних дел Украины. В этот период своей жизни Кива считался близким к министру Авакову человеком и политически с ним связанным.

В 2017 году Кива окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "право", получив степень магистра. В том же году его избрали главой профсоюзов Министерства внутренних дел Украины.

Затем в политической карьере Кивы случился крутой поворот. С 2019 по 2022 год он был народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В список ОПЗЖ он попал по квоте Вадима Рабиновича.

В этот период Кива кардинально сменил риторику, стал выступать за мир на Донбассе, возобновление связей с Россией и критиковать ультраправых. Он основал организацию "Патриоты за жизнь", куда вошли в том числе ветераны АТО.

30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Испанию, а оттуда — в Москву. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ. Позже отказался от мандата нардепа. А после начала полномасштабного вторжения полностью поддерживал действия России.

В мае того же года Киву объявили в международный розыск. В Украине его обвинили в госизмене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывы к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики.

13 ноября этого года суд во Львове заочно дал Киве 14 лет лишения свободы.

По информации российских СМИ, тело Кивы было обнаружено сегодня около 14:00 по киевскому времени на территории отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области. Украинские СМИ сообщают, что его убийство - это операция СБУ.