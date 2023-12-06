Бывший народный депутат Илья Кива найден мертвым в Подмосковье.

Об этом первым сообщил российский телеканал "Рен-ТВ".

По предварительной информации канала, тело Кивы обнаружили в городе Одинцово в Московской области. Обстоятельства и причины смерти бывшего парламентария пока не известны.

Позже о смерти Кивы написало РИА "Новости".

"Тело предположительно экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района, сообщили РИА Новости в экстренных службах", - сообщило государственное информагенство РФ.

По информации российского телеграм-канала Mash, окровавленное тело экс-нардепа обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в подмосковной деревне Супонево. Как пишет Mash, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома.

А украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Киву убили из огнестрельного оружия и что это была спецоперация СБУ.

Последняя запись в телеграм-канале Кивы датирована сегодняшним днем. Она появилась в 8:48 по киевскому времени (9:48 по московскому). В этом посте он призывал Владимира Зеленского к самоубийству.

В предыдущих сообщениях он комментировал проблемы с выделением помощи США Украине, а также призывал украинцев сменить Зеленского на Залужного, Кличко или Порошенко заявляя, что они "уже летом 2024 года принесут в Украину мир".



Кива родился в Полтаве в 1977 году, в семье испытателя на заводе "Знамя".

В 2009 году он окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

Кива трудился на предприятии "Укрсвязьмонтаж", на Донецкой железной дороге, в государственной службе автомобильных дорог, в управлении по защите прав потребителей в Полтавской области. Во время работы в управлении, в 2011 году, был арестован за взятку. В декабре 2013 года Октябрьский районный суд Полтавы приговорил его к выплате штрафа в 10 200 гривен и лишил права занимать государственные должности в течение года.

В августе 2014 года Киву назначили командиром батальона "Полтавщина" и амнистировали.

В декабре 2014 года приказом главы МВД Арсена Авакова Кива был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Летом 2015 года он стал заместителем начальника УМВД в Херсонской области с досрочным присвоением звания подполковника милиции. Тогда же он возглавил в Полтаве "Союз ветеранов АТО".

С октября 2015 по май 2016 года он работал руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, затем советником министра внутренних дел Украины.

С 2019 по 2022 год Кива был народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте (Испания), а оттуда — в Москву. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ.

В мае того же года Киву объявили в международный розыск. В Украине его обвинили в госизмене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывы к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики.