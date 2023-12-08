Лидер польской оппозиции Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Об этом Туск заявил на пресс-конференции, сообщает "Голос Америки".

По словам лидера оппозиции, он намерен действовать в интересах польских перевозчиков, но при этом разрешить проблемы так, чтобы блокада границы полностью прекратилась.

Туска также спросили, смог бы он повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который перед декабрьским саммитом ЕС публично заявил, что будет голосовать против решений о помощи Украине и против переговоров о ее вступлении в Евросоюз.

Лидер оппозиции ответил, что связи Виктора Орбана с Россией и российским президентом Владимиром Путиным, как он выразился, "органические", а потому вряд ли он сможет венгерского премьера как-то переубедить.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены обсуждать разблокировку границы поляками уже с новым правительством Польши, которое должен возглавить Дональд Туск.

Правительство в Польше на основе оппозиционной коалиции, которая победила на последних выборах, может быть сформировано в середине декабря.

Между тем сегодня в Госпогранслужбе Украины сообщили, что польские перевозчики продолжают блокировать границу. В очередях накопилось более трех тысяч фур.