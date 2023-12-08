Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. В очередях накопилось более трех тысяч фур.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, на территории Польши в очередях стоят около 3300 грузовиков, ожидающих выезд в Украину. Самая большая очередь собралась напротив пункта пропуска "Шегини" - около 1 200 фур, а напротив КПП "Рава-Русская" - 850 грузовиков. Наиболее усложнено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава Русская".

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу, я не могу", - заявил Демченко.

Он добавил, что пропускной пункт "Угринов-Долгобычев" продолжает работать. За минувшие сутки из Украины в Польшу через этот КПП проехало около 100 пустых грузовиков, а в очереди ждут еще около 270 фур.

Однако, как отметил Демченко, открытие еще одного пункта пропуска для пустых грузовиков не ослабило блокаду польскими перевозчиками границы.

Напомним, "Укрзализныця" придумала, как частично обойти польскую блокаду границы. Фуры будут перевозить через границу с Польшей контрейлерные поезда.

Как узнала "Страна", перевозка фуры через польско-украинскую границу на поезде стоит около 1 500 евро за машину. Речь идет о маршруте протяженностью около 100 км.