"Укрзализныця" придумала, как частично обойти польскую блокаду границы. Фуры будут перевозить через границу с Польшей контрейлерные поезда.

Об этом сообщил замдиректора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", - сообщил он.

Варшава и Киев сейчас согласовывают технические вопросы. Своей очереди ожидают еще 23 загруженные вагона.

Ранее мы сообщали, что грузовики украинских дальнобойщиков эвакуируют из Польши на товарном поезде. При этом пишут, что это фуры украинских водителей, которые из Польши обратно в Украину переправляют по железной дороге.

Также СМИ писали, что блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

"Чтобы блокировать границы страны во время полномасштабного вторжения, они должны быть полностью оторваны от реальности, и таким образом они также омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи", - сказал военнослужащий The New York Times.

Блокада может привести к падению прогнозируемого роста ВВП Украины в 2023 году на 1%, говорит глава парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко.