Перевозка фуры через польско-украинскую границу на поезде стоит около 1 500 евро за машину.

Об этом сообщил "Стране" источник в компании-перевозчике.

По его словам, речь идет о маршруте протяженностью около 100 км.

Напомним, "Укрзализныця" придумала, как частично обойти польскую блокаду границы. Фуры будут перевозить через границу с Польшей контрейлерные поезда. Варшава и Киев согласовывают технические вопросы. Своей очереди ожидают еще 23 загруженные вагона.

В сети уже появилось видео погрузки фур на платформы поезда, который доставит их через польскую границу в Украину.

Сообщалось, что это первая партия грузовиков, заблокированных на границе в Польше, которая едет домой по железной дороге.

Между тем блокада нескольких пунктов пропуска на границе со стороны польских перевозчиков длится с 6 ноября. Блокировка границы привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

В свою очередь поляки обвинили украинских перевозчиков в махинациях с гуманитарной помощью на границе.

Мы разбирались в отдельном материале, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.