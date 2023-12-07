Появилось видео погрузки фур на платформы поезда, который доставит их через польскую границу в Украину.

Сообщается, что это первая партия грузовиков, заблокированных на границе в Польше, которая едет домой по железной дороге.

Ранее мы сообщали о том что "Укрзализныця" решила перевозить фуры через границу с Польшей в контейнерных поездах.

Блокада нескольких пунктов пропуска на границе со стороны польских перевозчиков длится с 6 ноября.

Мы писали, что блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

Также мы писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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