В Польшу прибыла первая партия грузовиков по железной дороге. Далее фуры поедут обычными путями.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалызныци" в Фейсбуке.

"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках более модернизированные платформы", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что контрейлерный поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Кроме того действуют обратные перевозки, которые также можно заказать в "Укрзалызныце".

Напомним, как узнала "Страна", перевозка фуры через польско-украинскую границу на поезде стоит около 1 500 евро за машину. Речь идет о маршруте протяженностью около 100 км.

Между тем ситуация на заблокированной польскими перевозчиками границы с Украиной остается сложной. По состоянию на утро, 10 декабря, в очередях на въезд в Украину находятся около 3 500 грузовых транспортных средств. В Госпогранслужбе отмечают, что больше всего грузовиков находится напротив пунктов пропуска "Шегини" – 1200, и "Ягодин" - почти 900.

По информации газеты The New York Times, блокада на украинской границе уже привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.