Глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП Украины) Владимир Балин заявил, что вопрос заблокированных польских границ сдвинули с мёртвой точки юристы ассоциации, которые подготовили требования к руководителям нескольких гмин (территориальные общины Польши - ред.) об отмене выданных ранее разрешений на проведение забастовок.

"Наши юристы обратились в гмины Медики, Дорохуська, Радино, Любиша Кролевского, те, которые выдали разрешения на акции протеста до января 2024 года. Если бы они не отреагировали на предложение отозвать разрешения, то следующим шагом был бы иск в суд. Но, к счстью, нам удалось достучаться до польских чиновников и они аннулировали разрешения на забастовки. Дальше уже каждый перевозчик будет сам решать, подавать ли исковые заявления о компенсации ущерба. Аудит убытков проведён, документы готовятся", - сказал Балин "Стране".

"Тут дело не столько в наших юристах и угрозах судебных исков, сколько в позиции Еврокомиссии, которая прямо пригрозила польским властям санкциями за то, что те позволили заблокировать границу. Но Украине это, конечно, на руку. Хотя пока непонятно, в каких объёмах пойдет движение, и не будут ли его искусственно замедлять уже польские пограничники, а такие случаи ранее наблюдались. Поэтому за разблокированной границей должны последовать переговоры на уровне транспортных министерств о поиске оптимальных путей нормализации движения. И не исключено, что Украине придётся идти на компромиссы. Это, конечно, не касается возврата разрешений для наших перевозчиков или допуска поляков к системе "Шлях", но придётся поработать над оптимизацией прохождения порожняка, упорядочением "е-Очереди" и другими мерами", - сообщил источник "Страны" в правительстве Украины.

Напомним, сегодня польские перевозчики разблокировали первый пункт пропуска с Украиной. С 14:00 через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуськ" было возобновлено стабильное движение грузовиков.