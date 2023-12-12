Новый премьер-министр Польши Дональд Туск сделал первое заявление по Украине после назначения.

Об этом он заявил с трибуны Сейма.

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации", — заявил Туск в польском парламенте.

Также он сказал, что интересы польских фермеров тоже нужно учитывать.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", — сказал Туск.

На ближайшем саммите ЕС в Брюсселе он намерен убеждать другие страны объединиться в помощи Украине.

Ранее Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу с Украиной. По словам лидера оппозиции, он намерен действовать в интересах польских перевозчиков, но при этом разрешить проблемы так, чтобы блокада границы полностью прекратилась. Лидер оппозиции ответил, что связи Виктора Орбана с Россией и российским президентом Владимиром Путиным, как он выразился, "органические", а потому вряд ли он сможет венгерского премьера как-то переубедить.