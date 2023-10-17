В Польше на парламентских выборах правящая консервативная "Право и справедливость" (ПиС) потеряла большинство, проиграв оппозиционной коалиции под эгидой "Гражданской платформы", которую возглавляет бывший глава Евросовета и экс-премьер Польши, 66-летний Дональд Туск.

Хотя "Право и Справедливость" и лидирует формально (35,38% голосов), перевес - у "Гражданской платформы" (30,70%) и примыкающих к нему центристского "Третьего пути" (14,40%) и "Новых левых" - 8,61%. Возможный альянс с ПиС с ультраправой "Конфедерацией" (7,16%) не изменил бы ситуацию.

Ведь оппозиционные силы совокупно опередили правящую партию и ее вероятных партнеров по коалиции на 11 процентов - 53,71% у партии Туска и союзников против 42,54% у ПиС и "Конфедерации" (248 мандатов против 212 в Сейме).

Во многом такой результат объясняется рекордной в истории современной Польши явки на выборы - 72,9%. Более чем на 10% больше, чем на первых посткоммунистических выборов в Сейм в 1989 году, на которая она до сих была рекордной.

Во-многом это произошло за счет прихода на избирательные участки молодежи и либерально настроенных избирателей больших городов, которые ранее, как правило, игнорировали голосование, но сейчас были мобилизованы оппозицией, призывавшей "отстоять демократию и европейский выбор".

Правительство Туска, как ожидается вернет курс Польши к проевропейскому вектору, восстановит отношения с Германией и Францией, будет меньше педалировать спорные исторические и прочие темы в отношениях с Украиной.

Правда, есть нюансы. Ведь президентский пост до 2025 года остаётся за правящей ПиС, а в вероятной новой коалиции и-за ее разношёрстности намечаются разногласия, что может иметь свои последствия - от развала большинства до досрочных выборов.

Разбирались, что означают итоги выборов в Польше для Евросоюза и Украины.

Туск торжествует, Качинський надеется на реванш

По прогнозам, после перехода власти к оппозиционному альянсу премьером скорее всего станет поддерживаемый ЕС Туск, который уже возглавлял местный кабмин с 2007 по 2014 годы, а затем стал шефом Европейского совета.

При Туске, говорят эксперты, Польша не изменит политику по отношению к Украине, хотя и перестанет пытаться вести какую-то отдельную от Запада линию относительно войны. И, в целом, поддержит те решения, которые будут принимать по войне в западных столицах. В одном из интервью в вопросе помощи Украине Туск обещал действовать "решительно, но разумно".

Сам Туск, партия которого набрала больше, чем предрекали предвыборные опросы, торжествует.

"Польша победила, демократия победила. Это конец плохих времен, это конец правлению партии ПиС", - заявил он сразу на утро после выборов своим ликующим сторонникам в Варшаве, заметив, что как политик и бывший спортсмен он никогда в жизни еще так не радовался второму месту.

В ПиС надеются на скорый реванш. Ее лидер Ярослав Качиньский заявил, что "во власти или в оппозиции – мы не позволим, чтобы Польшу предавали, чтобы Польша потеряла независимость".

"Нам предстоят дни борьбы, но её финал однозначно будет за нами", - заявил он своим сторонникам в ночь после выборов.

При этом результаты голосования, говорят эксперты, демонстрируют раскол в Польше - страна разделена почти пополам. При этом за ПиС, по данным социологов, голосовали жители провинций и среднее и старшее поколение, за "Платформу" - жители крупных городов и молодежь.

Польские СМИ называли нынешние выборы "самыми важными в истории Польши после 1989 года" (после падения социализма). Ведь уход из власти евроскептиков в Польше, по мнению экспертов, способен перезагрузить Евросоюз.

В Брюсселе, как пишут западные СМИ, не скрывают радости от грядущего ухода "ПиС" из власти. Право-консервативная партия Качинського, которая правила Польшей восемь лет, выступала за укрепление польского суверенитета внутри Евросоюза и оппонировала либеральной повестке ЕС по ряду вопросов - аборты, ЛГБТ, мигранты и т.д. Также достаточно враждебно относилась к Германии (а Туска называла "рыжим немецким агентом"). Под руководством ПиС Польша превратилась в главного оппонента леволиберальному мейнстриму в Европе.

"Платформа" же обещает "вернуть Польшу в Европу" и обратить вспять антилиберальные тенденции. Партию Туска негласно, но активно поддерживает Германия и еврочиновники. Теперь, говорят эксперты, Польша перестанет оппонировать странам Западной Европы, отношения Варшавы с Берлином и Парижем укрепятся. А значит - укрепится и сам Европейский союз.

"Польский Зеленский" и раскол

Центристский альянс "Третий путь" под руководством телеведущего Шимона имеет похожую программу с партией Туска. Почти 15% - это очень хороший результат для новой политсилы.

Лидер партии – телеведущий Шимон Головня, который засветился еще во время президентских выборов в Польше. Кандидата "без программы" тогда называли "польским Зеленским" из-за похода в политику "из телевизора". И некоторые ему уже прочат победу на будущих президентских выборах.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин, один из ближайших соратников Качиньского, так отозвался о нем: "Трудно сказать, что это за кандидатура, кто стоит за ней, кто, в первую очередь, её финансирует – потому что это ключевой вопрос. У меня сложилось впечатление, что идея состоит в том, чтобы создать "польского Зеленского" и повторить сценарий, который удался в Украине. Но Польша - не Украина. Польская демократия - это демократия гораздо более прочная и зрелая, чем украинская. Я думаю, что это не тот кандидат, который сорвёт банк на президентских выборах".

Также к коалиции Туска примкнет партия "Новые левые", набирающая популярность в Польше.

"Польша разделена, общество поляризовано. В свое время, в 2015 году, поляки разочаровались в либеральном правительстве, они устали от правления единой партии "Гражданской платформы" (как и сейчас от ПиС), хотели новых лиц, поэтому выбрали партию Качинського, в которой видели гарантию стабильности, но из-за падения экономики и коррупционных скандалов многие проголосовали за оппозиционные силы. Усталостью от нынешней ситуации и желанием перемен объясняется успех новичков вроде Головни и его "Третьей силы". Также предвыборную программу ПиС многие посчитали поверхностной и недостаточно убедительной. Хоть ВВП страны продолжает расти, в отличие, например, от Германии, Франции, страна превращается в транспортный хаб. При Туске Польша не будет настолько жестко и агрессивно себя вести в Европе. Но вопрос в том, как долго продержится эта коалиция, ведь уверенного большинства она все же не получила, а президентом остается человек ПиС и Качиньского, и не ждет ли Польшу внутренняя конфронтация и конфликт элит", - говорит "Стране" польский журналист Томаш Квятковский.

"ПиС может опять окрепнуть"

Польский политолог Марек Мигальский отмечает, что нынешняя предвыборная кампания носила крайне конфронтационный характер.

"ПиС угрожала беженцами, немцами, "брюссельцами", продажей национальных активов, гражданской войной и т. д. Оппозиция апеллировала и к страхам: "Полексит", диктатура Качиньского, экономический коллапс – все это, если бы объединенные правые остались у власти", - написал он в колонке на "Речи Посполитой".

Обозреватель "Речи Посполитой" Эстера Флигер, впрочем, не исключает в будущем реванша Качинського. И тоже говорит о "плохой" кампании, направленной на разделение общества.

"Оппозиция не может повторить ошибки 2015 года, потому что ПиС вернется сильнее. Оппозиция должна, наконец, понять, что Польша, ее общество и ее устремления сильно изменились за последние восемь лет. У нас за спиной очень плохая, несодержательная кампания. Поляризация никогда не была такой сильной, а "польско-польская война" - такой тотальной. Дональд Туск бессилен без "Третьего пути" и левых. При этом социальный мандат ПиС по-прежнему силен: спустя восемь лет поддержка правящей партии не падает ниже 30%. Это явление, которое нельзя игнорировать, и результат, которого не добилась ни одна другая партия с 1989 года", - подчеркивает Флигер.

Оказавшись в оппозиции, ПиС, по ее мнению, будет там более сильной, чем "Гражданская платформа" до сих пор. И не исключены разные сценарии, вплоть до досрочных парламентских выборов и попытки ПиС вернуться к власти.

"ПиС может окрепнуть в любой момент, новая власть может погрузиться в конфликты, а ее правительство развалиться", - полагает она.

В польских СМИ звучит мнение, что ПиС намерен до последнего держаться власть, а Дуда будет оттягивать подачу кандидатуры лидера оппозиции в премьеры, что означало бы признать поражение на выборах.

"Поэтому президент Анджей Дуда должен немедленно созвать Сейм и Сенат и поручить миссию формирования правительства Дональду Туску", - пишет в своей колонке обозреватель "Газеты Выборчей" Роман Имельский.

Как считает "Газета Выборча", ПиС может попытаться любой ценой сколотить большинство в свою поддержку, пытаясь склонить на свою сторону отдельных депутатов из других фракций.

Впрочем, большинство наблюдателей сходятся в том, что ПиС вряд ли удастся собрать большинство в свою поддержку на протяжении положенных по конституции двух недель с момента номинации кандидата в премьеры.

В таком случае выдвигать премьера будет Сейм. Если по какой-то причине большинство депутатов не проголосуют за такого кандидата, мяч опять перейдет на сторону президента, который должен будет снова внести на голосование своего кандидата, а в парламенте за него должны будут проголосовать не обязательно большинство депутатов: главное, чтобы их было больше, чем тех, кто против. Если и после этого определить премьера не удастся, президент будет обязан назначить досрочные парламентские выборы.

Впрочем, пишут польские СМИ, такой вариант эксперты считают маловероятным. И новым премьером, скорее всего, станет Туск.

Но для него и его союзников вырисовывается и другая проблема - во власти остается много представителей его противников (прежде всего президент, а также руководители Национального банка, Конституционного суда, другие важные органы государственной власти). По мнению польских СМИ, ПиС попытается помешать новой власти воплощать в жизнь ее инициативы, например, правом вето президента. Для преодоления вето коалиции в парламенте нужно будет собрать голоса двух третей депутатов – такого большинства в Сейме у вероятного нового альянса нет. А это, пишет "Речь Посполитая", может вылиться в парламентский кризис.

Этот фактор может наслоиться на непрочность самой разношерстной коалиции, в которой объединятся идеологически разные политсилы - правоцентристы Туска, "Третий путь", близкий к христианским демократам, и социал-демократы из "Новых левых". Как пишут польские СМИ, их объединяло только противостояние ПиС, и неясно, как они смогут вместе руководить страной и претворять в жизнь общую программу, по многим пунктам которой у них разногласия (например, касательно скандального закона о запрете абортов).

Кроме того, через полгода в Польше пройдут еще одни выборы - в местные органы власти, и на этом фоне, прогнозирует BBC, разногласия между членами новой вероятной коалиции могут только усилиться.

Об этом уже предупреждают и в ПиС.

"Вы думаете эти три политические силы каждый день сидят, кофеек попивают и обсуждают, как они прекрасно будут править? Там война сейчас только начнется", - заявил в эфире "Польского радио 24" министр образования, один из лидеров ПиС Пшемыслав Чарнек.

В то же время польские СМИ не исключают споров и между различными группами влияния внутри "ПиС" на фоне их поражения на выборах.

Тем более, что у Туска обещают привлечь к ответственности чиновников ПиС за якобы совершенные ими преступления и полагают, что нынешняя власть будет всячески пытаться этому препятствовать.

Рафал Тшасковский, мэр Варшавы и член "Гражданской платформы", в интервью "Газете Выборчей" предположил, что "Дуда позволит Качиньскому навести порядок после восьми лет правления. И я имею в виду не восстановление опустошенной страны, а сокрытие следов преступлений и мошенничеств".

Чего ждать Украине

Как отмечают польские СМИ, никто из победивших политиков после выборов в своих речах даже не вспомнил о войне России с Украиной, а во время избирательной кампании эта тема была второстепенной.

Отчасти это объясняется тем, что все партии (кроме "Конфедерации") едины в поддержке Украины в войне с Россией. И также все партии за защиту внутреннего рынка от украинских товаров. То есть дискуссии по этим вопросам особой нет.

В тоже время, между "ПиС" и ее оппонентами есть отличия по теме Украины.

По распространенному в экспертных кругах мнению, с Туском у Киева отношения будут лучше, чем с нынешним правительством ПиС, которое запретило импорт украинской пшеницы и сделало много резких заявлений в адрес Украины и лично Владимира Зеленского, а также активно педалировало спорные исторические темы такие как Волынская резня и ОУН-УПА. Что касается отношения к войне в Украине, то, как ожидается, Туск и его партия в большей степени, чем ПиС, будут ориентироваться в этом вопросе на позицию ЕС и стран Запада - США, Германии и Франции. И меньше заявлять об "особой" роли Польши в поддержке Украины.

Но, как будет на практике, вопрос открытый.

Во-первых, на внешнюю политику и вопросы безопасности в Польше будет и далее влиять президент Дуда.

Во-вторых, Туск вряд ли сможет игнорировать требования лоббистов дальнейшего ограничения импорта украинского продовольствия и других подобных шагов. К слову, по списку партии Туска в Сейм проходит лидер профсоюза фермеров "Агроуния" Колодзейчак, который был одним из инициаторов протестов против ввоза зерна из Украины. Как мы уже писали, Польша и Украина на европейском рынке являются ближайшими конкурентами и это обстоятельство будет определять политику любого польского правительства

Источник в дипломатических кругах ранее говорил "Стране", что победа Туска на выборах в Польше будут иметь большое значение и для ситуации в ЕС, и по войне в Украине.

"Страны Запада приложили немалые усилия, чтобы партия Качиньского, главный оппонент в ЕС леволиберальному мейнстриму западных элит, потеряла на этих выборах контроль над Сеймом. Фактически сокрушен главный оплот консерваторов в Европе. Польша перестанет оппонировать странам Западной Европы, отношения Варшавы с Берлином и Парижем укрепятся. А значит - укрепится и сам Европейский союз. Что касается Украины, то последствия поражения ПиС на выборах могут быть такие же, как и у отставки Джонсона с поста премьера Британии. Польша не прекратит, естественно, поддержку Украины. Однако перестанет пытаться вести какую-то отдельную от Запада линию относительно войны. И, в целом, поддержит те решения, которые будут принимать по войне в западных столицах. При этом политсила Туска в меньшей степени, чем ПиС, настроена педалировать болезненные исторические темы - как в отношениях с Германией, так и в отношениях с Украиной", - говорит источник.