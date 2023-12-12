Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, а учебники НАТО, по которым пытались наступать ВСУ, "необходимо отправить обратно в архивы".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "BBC".

"Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", - сказал он, однако добавил: "Это не значит, что победа не будет на нашей стороне".

Нынешнюю ситуацию на фронте Данилов назвал "очень сложной". Однако, несмотря на проблемы в Конгрессе, какое-то военное финансирование из США "обязательно поступит".

"Если случится так, что мы получим подарок до Рождества, мы будем этому рады. Но если это произойдет чуть позже, не стоит делать из этого трагедии", - заявил он.

Он также заявил, что между Зеленским и Залужным нет конфликта.

"Я не подтверждаю, что подобные вещи, о которых сегодня говорят в средствах массовой информации, реальны", - заявил секретарь Совбеза.

Напомним, согласно расписанию законодательного органа, Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.