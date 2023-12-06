Инициированный демократами "секретный брифинг" для сенаторов, на котором планировалось убеждать законодателей в важности скорейшего согласования новой помощи для Киева, провалился: республиканцы даже не захотели слушать.

"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", – заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Камнем преткновения по-прежнему является нежелание администрации включать в запрос о средствах для Киева и Израиля ассигнования на охрану границы США.

Как сообщает ABC News, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что он будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, "чтобы подчеркнуть, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значимых изменениях на границе".

Ранее нардеп Александра Устинова, входящая в украинскую делегацию в Штатах, сообщила, что завтра Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление перед законодателями.