Белый дом заявил, что "отчаянно нуждается" в выделении Конгрессом США средств на помощь Украине.

Об этом заявил в эфире телеканала ABC News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я отмечу, что в этот запрос на дополнительное финансирование включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся. Включены средства для Израиля. Там также деньги на безопасность границы", - сказал он.

"Я не стану забегать вперед в том, что касается принятия решений президентом", - отметил Кирби, говоря о возможности увязать вопросы выделения средств на нужды Киева и финансирования мер по охране американских границ и пресечению нелегальной иммиграции, как этого хотят республиканцы.

Как подчеркнул Кирби, президент США Джо Байден ранее "представил план реформ в миграционной сфере".

"Конгресс по сути проигнорировал его. Если они серьезно настроены на реформы в миграционной сфере, то должны принять это предложение президента. Они также должны одобрить наш запрос на дополнительное финансирование, все четыре крупных пункта, среди них также средства на Индо-Тихоокеанский регион, что важно для нашей национальной безопасности. Мы призываем Конгресс сделать все это незамедлительно", - добавил сотрудник СНБ.

Ранее Белый дом направил на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели Байден хотел бы получить около 106 млрд долларов (61 млрд из них для Украины).

Напомним, на днях Кирби заявил, что до конца месяца США будет сложно предоставить помощь Украине без решения Конгресса.

В свою очередь спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон говорил, что американский Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству.