США не позволят России одержать победу в Украине и планируют оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне.

"Прежде всего, это благодаря невероятно храбрым украинским войскам. Но достижение Украины также является результатом двухпартийного руководства США – и коалиции примерно 50 стран, которую мы создали", – заявил Остин.

По его словам, вторжение России является "вызовом для союзников по НАТО". "Мы не можем позволить себе остаться в стороне", - добавил Остин.

Он также добавил, что США на 50% нарастили финансирование производства боеприпасов. По информации Остина, за время работы администрации Байдена производство артиллерийских боеприпасов выросло в 4 раза.

"Соединенные Штаты стремятся к свободной и суверенной Украине, которая сможет защитить себя сегодня и сдерживать новую российскую агрессию в будущем. Это цель Байдена", - отметил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что США намереваются выкупить у Греции 75 000 снарядов для артиллерии Украины.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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