Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отказался от своей идеи принять Украину в Альянс без оккупированных РФ территорий.

Это следует из сообщения Офиса президента Украины, глава которого Андрей Ермак провёл с бывшим главой Альянса телефонный разговор.

По версии Банковой, Расмуссен "подчеркнул, что членство в Альянсе должно распространяться на все территории Украины".

"Он отметил, что приведённая им в статье The Guardian аналогия с ФРГ не должна восприниматься как подрыв базового принципа уважения к территориальной целостности Украины", - заявили в Офисе президента.

Ранее Расмуссен заявлял, что в НАТО нужно принять только подконтрольную Украине территорию, чтобы предотвратить атаки России. В качестве примера он привел западную и восточную Германию, которые были в разных военных блоках.

Но затем в Украине и США эту идею не поддержали. В Госдепе заявили, что прием Украины во время войны может быть чреват прямым конфликтом Альянса с Россией.

"НАТО будет очень быстро вовлечено в конфликт и США будут вовлечены в конфликт - это самая проблемная часть предложения Рассмусена", - сказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не откажется от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО.