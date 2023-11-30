Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неизвестно, вступит ли Украина в НАТО.

Об этом он сказал на встрече со студентами в Николаеве.

По словам президента, Украина хочет завершить войну так, чтобы она не повторилась.

"А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО. Мы хотим, с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы наша безопасность была на наивысшем уровне. Я считаю, что мы идем к этому, идем по натовским стандартам, разрабатываем и свои стандарты", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что на том же мероприятии Зеленский объяснил, почему Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым. Президент считает, что Украине сейчас "главное нас сохранить, нашу целостность", а ситуация на оккупированных территориях может измениться со сменой поколений.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня. В среду Минобороны России заявило о захвате села Хромово к западу от Бахмута, откуда открывается прямая дорога на город Часов Яр. Однако украинский военный паблик Deep State полный захват Хромово не подтвердил, сообщив, что противник контролирует часть села. Между тем в Москве звучат заявления о том, что она теперь не пойдет на какие-либо компромиссы с Украиной или на заключение договоренностей, подобных Минским соглашениям.

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