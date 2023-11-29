Количество сторонников вступления Украины в ЕС уменьшилось с июля на 7%, вступления в НАТО – уменьшилось на 6%.

Таковы данные свежего опроса группы "Рейтинг".

Согласно ним, за вступление в ЕС сейчас 78% (было 85%), в НАТО – 77% (было 83%). При этом числе противников вступления в НАТО и ЕС осталось на прежнем уровне, но выросло число неопределившихся.

Также украинцев спросили, согласились бы они на вступление в НАТО в границах тех территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем (такую идею, в частности, продвигает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович). Здесь мнения разделились в куда менее однозначной пропорции.

53% респондентов против такого варианта, 40% согласились бы с ним. Причем на западе страны и в Киеве больше тех, кто не против вступления в НАТО "неполной" Украины, в центре и на востоке больше противников такой идеи.

Ранее мы писали о том, что глава Евросовета ожидает сложную встречу по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также мы писали о том, что какие условия выставлены Украине для начала переговоров о членстве в ЕС.