Анализируем итоги 643-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны России сегодня заявило о захвате села Хромово к западу от Бахмута. Оттуда открывается прямая дорога на город Часов Яр.

Украинский военный паблик Deep State полный захват Хромово не подтверждает и пишет, что противник контролирует часть села.

"Враг занял часть Хромово, информация о полном контроле не соответствует действительности. Вчера россияне даже доходили до трассы (на Часов Яр - Ред.), но наша артиллерия несколько испортила их планы", - пишет ресурс.

По его данным, ещё в сентябре РФ активизировала наступление севернее, в районе Берховки, отбросив украинские войска от Берховского водохранилища и самого села. Это повлияло на положение ВСУ у Хромово и сейчас "дало рецидив".

Бои за Хромово длились с середины весны. Как уже говорилось, этот населенный пункт находится на дороге из Бахмута в Часов Яр, и "вагнеровцы" пытались его взять, чтобы перерезать снабжение ВСУ в городе.

А в последние недели боев за Бахмут путь через Хромово остался вообще единственным маршрутом - "дорогой жизни" для гарнизона ВСУ (соседний путь через Ивановское был под постоянными обстрелами).

Но взять село российская ЧВК тогда так и не смогла.

В целом же россияне уже несколько недель наступают к западу от Бахмута, как передавали украинские военные паблики. Также они перешли в контратаку к югу от города, в районе Клещеевки и Андреевки.

То есть, инициатива уже несколько недель на этом направлении перешла к российским войскам, которые, судя по всему, не отказались от прежнего плана выйти на линии канала Северский Донец-Донбасс и далее развернуть наступление к Часовому Яру.

Но для этого им нужно для начала выбить украинские войска с высот под Клещевой (которые на данный момент остаются за ВСУ), а также взять Ивановское - село около юго-западной окраины Бахмута.

Также армия РФ за минувшие сутки значительно "увеличила активность" под Авдеевкой, сообщил командующий направлением генерал Тарнавский.

Российские паблики сообщают, что их войска имели незначительные продвижения под Авдеевкой, но в целом фронт из-за погоды движется слабо.

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Также российские военные телеграм-каналы утверждают, что РФ вошла в Синьковку под Купянском и закрепилась внутри села. В Украине вчера писали о том, что в Синьковке россиян нет, но они находятся на ее подступах. Синьковка - ключевой укрепрайон на подступах к Купянску.

Американские журналисты пишут, что на Купянско-Сватовском направлении россияне подбили первый танк Leopard 1A5 - спустя несколько недель после начала их эксплуатации на поле боя.

Журналист Forbes Дэвид Акс подтверждает подлинность видео, которое появилось в сети. На нем один из танков немецкого производства, вероятно, принадлежащий 44-й механизированной бригаде, поразили российский боеприпасом "где-то на заснеженном востоке Украины".

44-я бригада, как известно, воюет между Купянском и Сватово.

Вероятно, была повреждена левая гусеница танка, что обездвижило машину. На видео видны два широко открытых люка башни, что свидетельствует о том, что экипаж покинул танк.

"Стоит задаться вопросом, почему тот Leopard 1А5 двигался по открытому полю средь бела дня. Чтобы выжить на высокотехнологичном поле боя, экипаж Leopard 1A5 должен оставаться под прикрытием, вести огонь из своей 105-миллиметровой пушки на большой дистанции — две мили и более — и, когда она меняет позицию, делать это осторожно и желательно ночью", - пишет Акс.

Он отмечает, что Leopard 1A5 — наименее защищённый танк в российско-украинской войне.

Возвращаясь к погоде - она препятствует наступлению россиян на востоке Украины, сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

"Конечно, погода внесла свои коррективы в ход боевых действий. Россияне стали меньше использовать тяжелую технику для атак на украинские позиции, поскольку продвигаться по такой почве почти невозможно. Соответственно на тех участках фронта, где большая дистанция между позициями, противник использовал технику для организации штурмов. В частности, подвозили личный состав, который потом бросали на штурмовые действия. Сейчас таких маневров от оккупантов стало меньше из-за ухудшения погодных условий", - рассказал Фитьо.

Однако погода мешает и украинской логистике на переднем крае обороны, добавил он.

На южном фронте продолжаются ожесточенные бои идут в районе села Крынки Херсонской области - часть населенного пункта, расположенного на левом берегу Днепра, контролируют ВСУ.

Судя по снимку из Крынок, каждый дом в селе разрушен.

Сегодня ночью Украину атаковал 21 "Шахид" - все они были сбиты преимущественно в Хмельницкой области. В Шепетовском районе повреждены помещения агропредприятия.

Также Украина заявляет о гибели пяти российских "высокопоставленных чиновников" в результате удара по зданию ЦНАПА на левом берегу Херсонской области в селе Юбилейное.

В Украине погиб российский генерал, заместитель командующего 14-м армейским корпусом Владимир Завадский. Об этом сообщают российские паблики.

По одним данным он подорвался на мине в тылу, по другим - его поразил дрон, по третьим - он попал под удар в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, где ВСУ удерживают плацдарм.

Военные перспективы

Вчера вечером Владимир Зеленский сообщил об "особенном" заседании Ставки, где обсуждали усиление фортификации. По его словам, "мин и бетона в стране точно хватит".

Это достаточно знаковое заявление. Звучит оно как анонс строительства масштабных оборонительных линий - подобных той, что возвела Россия на юге.

А шире это можно трактовать как переход к оборонительной стратегии, о чем стали говорить все чаще после того, как контрнаступление ВСУ фактически остановилось, а россияне сами перешли в крупномасштабные атаки.

Но официально власти не говорят о переходе к обороне, и основным остается тезис о том, что ВСУ готовятся наступать, а тупика (о котором писал даже главком Валерий Залужный) на фронте нет.

Министр иностранных дел Кулеба на вопрос журналистов, есть ли такой тупик, ответил резко отрицательно.

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В тоже время, Кулеба заявил, что ЕС передал Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из обещанного к марту миллиона.

Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюзу понадобится "еще несколько дополнительных месяцев", чтобы обеспечить миллион снарядов. Сколько именно, он не уточнил.

В НАТО сегодня также дали понять, что война будет "долгой и сложной", и даже обещанные самолеты F-16 данного расклада не поменяют.

"F-16 усилят стойкость Украины, чтобы увеличить потери армии РФ, и укрепят ПВО Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя. Должны работать много разных вещей и качеств, чтобы что-то изменилось. И мы должны готовиться к длительному и сложному бою. Это и Хаймарс, и ракеты, системы ПВО, F-16, но нет единственной какой-то системы, что может изменить ситуацию на поле боя", - заявил генсек НАТО Столтенберг.

Но есть категории военных ресурсов, которые зависят от Украины, а не от партнеров. Это пополнение армии посредством мобилизации. Судя по всему, зимой она будет усилена - в части призыва тех, кто имеет официальное трудоустройство или является учащимся.

До 1 декабря украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Списки должны подать:

- государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

- предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников.

- учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.

Призыв через учреждение или компанию, где работает военнообязанный - распространенная практика, поскольку так человека "достать" проще, чем по домашнему адресу.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что 4,5 млн украинских мужчин избегают постановки на воинский учет, а в воинских частях от 30 до 70 процентов отказников. По его мнению, сейчас власть готовит пакет мер по привлечению на фронт более молодых, но при дефиците западных вооружений это вызовет рост потерь.

"И в то же время раздаются голоса о нелегких решениях в сфере мобилизации… Но, когда снизят планку призывного (мобилизационного) возраста, на фоне сокращения западных поставок это будет означать значительное увеличение потерь, потому что будем останавливать (россиян) автоматами и собственными телами", – заявил он.

"Перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства", – добавил Арестович.

Сигналы украинской власти

В западных СМИ вчера прокатилась волна материалов с негативными оценками в адрес украинской власти.

Глава ОП Андрей Ермак попал на четвертое место в рейтинге "Деятели" по версии Politico. Его подписали как "Зеленый кардинал Киева" (Kyiv’s green cardinal). Само по себе весьма удивительно, что человек, который не является главой государства, занял столь высокое место в рейтинге, обойдя даже президента Турции Эрдогана.

Это может являться свидетельством того, что издание поместило Ермака на эту позицию исходя из неких политических причин. Причем, судя по описанию Ермака, которое дает Politico, можно сделать вывод, что это сделано не с целью пиара Ермака, а скорее наоборот - с целью его дискредитации. Потому что описание это носит подчеркнуто негативный характер.

Político, среди прочего, пишет, что Ермак "выполнял грязную работу Зеленского" и "ввязался в споры на фоне обвинений в коррупции, связанных с его братом и его заместителем".

Также издание отмечает, что "Ермак приобрел огромную (некоторые говорят, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит в своих руках бразды правления правительством и парламентом Украины, позволяя своему боссу держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми".

Самого же Зеленского Politico назвала "мечтателем года" и предрекло, что 2024 год "будет непростым для артиста, который стал президентом после того, как сыграл его по телевидению". Причина - мир отвлечен новой войной на Ближнем Востоке, а украинцы "измотаны двумя годами сражений".

Поскольку Запад "уклоняется от ответа" о том, что дальше делать Украине, "Зеленский перешел от просьб к западным странам о помощи к чтению им лекций — и это принесло не такой успех, как его недавные воодушевляющие речи".

Также газета пишет, что "перед Зеленским стоит перспектива выборов в середине войны" и напоминает, что в 2019 году он "поклялся отбыть всего один пятилетний срок, но недавно он дал понять, что планирует остаться еще на один".

"Чтобы провести голосование во время войны, Зеленскому — с согласия парламента — нужно будет изменить Конституцию Украины. И эта перспектива поднимает серьезные вопросы о демократической легитимности: большинство телеканалов страны жестко контролируются правительством, цензура процветает, миллионы украинцев бежали из-за войны и остаются за границей, и десятки тысяч солдат будут голосовать в зонах боевых действий. И это без учета затрат на организацию и обеспечение голосования в военное время. Это огромные, если не неразрешимые, проблемы — вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этой задачей и какой ценой", - не в очень позитивном для Зеленского ключе пишет издание.

Тем временем, британский журнал The Economist вчера опубликовал статью, которая по своему жесткому содержанию сопоставима с недавно нашумевшей статьей в журнале Time.

The Economist проанализировал конфликт между Зеленским и Залужным. Со ссылкой на источник в правительстве Украины издание пишет, что разногласия были "предсказуемыми". И вызваны они тем, что контрнаступление Украины этим летом "пошло не по плану."

Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, сделав заявления противоречащие публичной позиции своего президента, "но мало кто в правительстве мог придраться к его трезвым выводам".

"Сейчас идет игра по обвинению в том, кто несет ответственность за провал. Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет отвечать за тупиковую ситуацию", - говорит источник.

Еще одним фактором противостояния стало уголовное дело о вторжении россиян на юге Украины, где фигурирует Залужный в качестве свидетеля.

"Но это может перерасти во что-то более серьезное, и сторонники главкома говорят, что угроза уголовного обвинения призвана держать его в узде", - говорится в статье.

Поэтому ввязывание Залужного в заочную полемику с Зеленским "можно рассматривать как страховой полис", предполагает источник издания в украинском Генштабе (речь, вероятно, идет о статье главкома, где тот заявляет о тупике на фронте в журнале The Economist).

Издание указывает, что Залужный пока не высказывал политических амбиций, но Зеленский "знает, как быстро украинское общество может создавать и разрушать своих лидеров". Тем более, что рейтинг президента, согласно опросам, уменьшается.

Опросы, на которые ссылается The Economist, показывают, что президент "сейчас запятнан коррупционными скандалами в своем правительстве и обеспокоенностью по поводу направления развития страны".

"Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что вдвое меньше, чем у генерала Залужного (+70%). Даже у главы украинской разведки Кирилла Буданова он выше, чем у президента (+45%)", - сообщает журнал.

Эта статья уже вызвала жесткую реакцию со стороны команды президента. Депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая уже несколько дней атакует Залужного, фактически обвинила главкома в организации данной публикации.

Она утверждает, что Залужный размещает такие материалы через собственника издания "Украинская правда" Томаша Фиалу и главреда УП Севгиль Мусаеву.

"Что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробович, Давидюк и тд? Сколько уже их? Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это в мир? Может, вам есть что сказать прямо?", — пишет нардеп.

А близкий к главе ГУР Буданову нардеп Евгений Шевченко предложил ввести санкции против УП и написал, что Зеленский "не угодил соросятам".

В общем, накал конфликта Залужного с представителями президентской команды продолжает нарастать. Хотя у Зеленского его наличие продолжают отрицать. Но, при этом, нет никаких заявлений от фракции "Слуга народа" (не истая отдельных депутатов), а также от Офиса президента по осуждению Залужной. На это уже обратили внимание военные.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан заявил, что Марьяна Безуглая занимается дискредитацией ВСУ и его руководства "с молчаливого согласия однопартийцев и не только", . "Бывшие ветераны, волонтеры, общественные деятели как воды в рот набрали. Ни одной реакции, ни одного комментария, ни одного сообщения об осуждении этих действий. Сплошная ложь, манипулирование, сплошная грязь в сторону ВС Украины. Все это от депутата Верховной Рады во время войны. Кому это на руку напоминать не буду. Они уже сразу у себя это процитировали. Молчите дальше... Мы не будем молчать!", - заявил Штефан.

Что стоит за атакой Безуглой на Залужного, мы детально разбирали здесь.

Будут ли переговоры?

Путин не пойдет на мир в Украине до президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом Reuters заявил источник в Госдепе на фоне опасений, что потенциальная победа Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на перемирие или конструктивный мир, прежде чем увидит результат наших выборов", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространенное мнение".

Отметим, что Путину на данный момент никто не предлагает ни мир, ни перемирие. Официальная позиция Киева и Запада заключается в том, что РФ должна вывести войска на границы 1991 года.

В тоже время в самой России все чаще звучат заявления о том, что Москва теперь не пойдет на какие-либо компромиссы с Украиной или на заключение договоренностей подобных Минским соглашениям.

Об этом, в частности, сегодня написал экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, который в Кремле занимался Украиной.

"Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы", - написал Сурков.

Отметим, что главной проблемой любых переговоров о прекращении войны и мире/перемирии на каких-то компромиссных условиях является то, что ситуация, при которой одна из воюющих сторон будет готова идти на перемирие и компромиссы, одновременно является аргументом для второй стороны на перемирие не соглашаться, а воевать дальше.

Если б Украина год назад, сразу после освобождения Херсона, предложила перемирие России, то, с вероятностью близкой к 100%, Москва бы на это согласилась, учитывая тяжелое положение, в котором российская армия на тот момент оказалась.

Но, как мы помним, в Украине в то время были ожидания скорой победы и разгрома РФ, а потому никто и не думал предлагать прекращение огня.

При какой ситуации Киев может вдруг поменять свою нынешнюю позицию о войне до границ 1991 года и согласиться на перемирие? Это возможно, например, в случае резкого ухудшения для украинской армии ситуации на поле боя или полного прекращения западной помощи. Однако, в таком случае, большой вопрос согласится ли на перемирие Россия, так как Путин может увидеть перспективу добиться всех своих целей военным путем.

Поэтому компромиссы возможны лишь в ситуации, когда обе стороны будут практически одинаково истощены длительной войной. Перемирие в Корее в 1953 году, о котором часто пишут как о возможной модели окончания нынешней войны, было заключено после почти двухлетнего тупика на линии фронта с боями без значительного продвижения обеих сторон.

Либо, как вариант, если в рамках компромисса каждая из сторон получит нечто большее, чем просто прекращение огня. Украина, например, членство в ЕС. А Россия - нейтральный статус Украины и отмену санкций.

Но пока это все гипотетические варианты. Официальной позицией Украины остается война до полного освобождения всей территории в границах 1991 года с последующим вступлением в НАТО. Официальная позиция России - переговоры с "учетом реалий на земле" (то есть - фиксация захвата части украинских территорий) и гарантии нейтрального статуса Украины.