Украина не откажется от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО.

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба коллегам по странам Североатлантического альянса.

"Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", - цитирует заявление министра издание The Times.

По словам Кулебы, власти Украины намерены выйти на границы 1991 года. Также глава МИД выразил разочарование темпами поставок оружия Западом.

Кроме того, министр иностранных дел Украины снова повторил, что не чувствует "никакого давления" со стороны Запада касательно начала переговоров с РФ.

О том, что Киев к переговорам с РФ склоняют западные союзники, в последнее время часто пишут СМИ со ссылкой на анонимные источники. Но официально эта информация опровергается.

Недавно лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все военно-политическое руководство Украины хочет продолжать войну.

Ранее экс-глава НАТО Андерс фог Расмуссен предложил принять в Альянс территории, которые контролирует Украина.

Однако в Госдепе заявили, что вступление Украины в НАТО по частям грозит втягиванием в конфликт с Россией всего Североатлантического альянса и США.