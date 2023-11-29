"Стамбульские предложения России были неплохими, больше таких условий Москва не предложит".

Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, участвовавший, по его словам, в переговорах в Стамбуле.

"Я был участником переговорной группы, но даже я не знаю, как так произошло, что мы решили прервать стамбульские переговоры. Помню, после Бучи было много разговоров, что теперь нельзя, но российская сторона продолжала настаивать на мирных инициативах. И Стамбульские мирные инициативы были очень неплохими. Они только говорили, что НАТО для них - красная линия", - заявил бывший советник Ермака.

"Но примет это НАТО нас или нет, зато теперь 300 тысяч были бы сейчас живы и пол-Украины не было бы разрушено и заминировано. Мы шли на уступки, но сумма их уступок была больше. Они соглашались на политические дискуссии по Крыму! Такого больше никогда не будет, они (россияне - Ред.) будут продавливать всё больше и больше", - говорит Арестович.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявлял, что ключевым требованием РФ на тех переговорах был отказ Киева от НАТО. И на таких условиях Россия была готова вывести войска на линию 24 февраля. Но, как сказал Арахамия, Киев отказался идти на эти договоренности, в том числе и потому, что приехавший в Киев премьер Британии Джонсон призвал "просто воевать".

Арестович считает заявление Арахамии свидетельством того, что "высшее политическое руководство начало распределять ответственность между нашими военными и между британским премьером. Логика какая - мы бы договорились в Стамбуле, но вы нас втянули в большую войну. И во время этой большой войны вы нас мало обеспечили и недостаточно, чтобы эту войну вытянуть - что, кстати, правда".

Мы также сообщали, что Арестович прокомментировал слова Арахамии о срыве Борисом Джонсоном мирного договора между Украиной и РФ .