Почти 4,5 млн украинских мужчин избегают постановки на воинский учёт, а в воинских частях от 30 до 70 процентов отказников.

Такие цифры озвучил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его мнению, сейчас власть готовит пакет мер по привлечению на фронт более молодых мужчин, но при дефиците западных вооружений это вызовет рост потерь.

"И в то же время раздаются голоса о нелёгких решениях в сфере мобилизации… Но, когда снизят планку призывного (мобилизационного) возраста, на фоне сокращения западных поставок это будет означать значительное увеличение потерь, потому что будем останавливать (россиян) автоматами и собственными телами", - заявил он.

"Перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства", – добавил Арестович.

Ранее Арестович прокомментировал слова Арахамии о срыве Борисом Джонсоном мирного договора между Украиной и РФ. По его мнению, "Запад никогда и не собирался побеждать Россию". Бывший советник считает, что Киев не понял этого и выстроил неверные отношения с партнёрами.

Мы также сообщили, что Арестович сомневается в успехе ВСУ на поле боя, потому что этого не хотят США.