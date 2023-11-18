Российские паблики распространяют очередной дипфейк. На этот раз с Арестовичем, в котором тот якобы угрожает в начале 2024 года опубликовать "информационную бомбу, которая откроет глаза на то, кто такой Зеленский на самом деле".

Об этом сообщил сам Арестович в своём телеграм-канале, где прокомментировал данный продукт нейросети и расценил его появление как "знак качества".

"Появление дипфейков в современных условиях - это знак качества. Это означает, что твоё обращение рассматривают, как существенный общественно-политический фактор", - написал Арестович.

Ранее мы писали, что в соцсетях стали все чаще появляться дипфейки с известными украинскими политиками и военными. Наибольший резонанс вызвал появившийся дипфейк с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором он якобы призвал армию к вооружённом перевороту и обвинял Владимира Зеленского в предательстве. Ролик запустили российские телеграм-каналы, играя на появившихся слухах о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ. Представители украинской власти и военного командования уже сделали заявления о том, что это видео - фальшивка.

Стало также известно, что YouTube начинает борьбу с дипфейками, созданными искусственным интеллектом.