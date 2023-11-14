Видеохостинг YouTube начинает борьбу с дипфейками - материалом, создаваемым методом синтеза изображения и (или) голоса с помощью искусственного интеллекта.

Об этом пишет издание The Guradian.

Видеохостинг позволит людям жаловаться на дипфейки, обновив процедуру подачи жалоб на конфиденциальность.

"Мы сделаем возможным запросить удаление созданного ИИ или другого синтетического или манипуляционного контента, который имитирует идентифицируемого человека, включая его лицо или голос", - уведомляет платформа.

Как пишет газета, с внедрением данной функции музыкальные издатели (лейблы) смогут требовать удаления песен, в которых ИИ имитирует голоса реальных исполнителей, на продукцию которых у них есть права владельца.

Ранее в США лейбл разорвал контракт с человеком, который использовал в своём творчестве искусственный интеллект, имитировавший реального музыкального исполнителя. При этом аранжировки и тексты были результатом работы алгоритма.

Мы также рассказывали, как соцсети заполонили дипфейки с украинскими политиками и военными. Их "выступления" создаются при помощи искусственного интеллекта, способного имитировать голоса людей.