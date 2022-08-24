В США лейбл заключил контракт с рэпером с искусственным интеллектом. Из-за скандала в сети его разорвали
В США разразился скандал с виртуальным музыкантом, обладающим искусственным интеллектом, которого в физической реальности не существует.
Об этом сообщают мировые СМИ.
На днях первый рэпер с искусственным интеллектом FN Meka заключил контракт с крупным звукозаписывающим лейблом Captiol Records.
В соцсетях начались возмущения, пользователи стали обвинять компанию в обесценивании творчества живых музыкантов. После этого Captiol Records разорвали контракт и извинились.
"Мы приносим глубочайшие извинения сообществу за нашу бестактность при подписании этого проекта, не задавая достаточно вопросов о справедливости и творческом процессе, стоящим за ним", - заявили Captiol Records.
Тем не менее, виртуальный музыкант FN Meka остаётся популярным. Несмотря на хейт, он уже набрал более десяти миллионов подписчиков в TikTok.
"Неживой" рэпер имитирует реального музыкального исполнителя Tekashi 6ix9ine. При этом музыка, аккорды, тексты - творения робота.
"Живой" у рэпера - только голос (записи делает реальный человек).
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