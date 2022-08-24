В США разразился скандал с виртуальным музыкантом, обладающим искусственным интеллектом, которого в физической реальности не существует.

Об этом сообщают мировые СМИ.

На днях первый рэпер с искусственным интеллектом FN Meka заключил контракт с крупным звукозаписывающим лейблом Captiol Records.

В соцсетях начались возмущения, пользователи стали обвинять компанию в обесценивании творчества живых музыкантов. После этого Captiol Records разорвали контракт и извинились.

"Мы приносим глубочайшие извинения сообществу за нашу бестактность при подписании этого проекта, не задавая достаточно вопросов о справедливости и творческом процессе, стоящим за ним", - заявили Captiol Records.

Тем не менее, виртуальный музыкант FN Meka остаётся популярным. Несмотря на хейт, он уже набрал более десяти миллионов подписчиков в TikTok.

"Неживой" рэпер имитирует реального музыкального исполнителя Tekashi 6ix9ine. При этом музыка, аккорды, тексты - творения робота.

"Живой" у рэпера - только голос (записи делает реальный человек).

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