В российском сериале "Контакт" заменили дипфейком (технологией, используемой в киноиндустрии для создания цифровых образов) лицо актёра Максима Виторгана, который публично выступал против войны в Украине.

Об этом сам артист рассказал в соцсетях.

Это уже второй сезон сериала, и в первом персонажа играл именно Виторган.

"До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем, но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги "Газпрома" (процедура эта технологичная совсем не дешевая). Большая художественная и идеологическая победа!" - написал актер.

Он пошутил, что его персонажа сыграл Витор Максиган.

Сериал "Контакт" выпускает кинокомпания Good Story Media на платформе Premier. И Good Story Media, и Premier принадлежат холдингу "Газпром-медиа".

Между тем в РФ отмечают, что у персонажа, которого играл Виторган, после замены на дипфейк "фактически не меняется выражение лица", а движения губ не всегда совпадают с произносимым актером текстом.

Ранее российская цензура в фильмах ограничивалась тем, что из картины вырезались сцены с участием "неугодных" актеров, либо им отказывали в участии в фильме еще на этапе кинопроб. В частности, Ивана Урганта и Максима Галкина вырезали из фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона", а Марию Машкову – из российского сериала "Операция "Престол" на канале "Россия", в котором она сыграла главную роль. В феврале из сериала "Мажор" вырезали 40-секундный эпизод с украинской певицей Верой Брежневой. В том же месяце зрители заметили, что из повтора сериала "Домашний арест" на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил Семён Слепаков, исчезла исполненная им песня "Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым".

Напомним, весной в сериале СТБ "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в ролике к премьере украинцы заметили, что лицо Дубравина заменили украинским актером Дмитрием Сарансковым.

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