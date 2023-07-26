В российских пабликах распространяется видео, в котором высмеиваются траты властей ФРГ на помощь Украине. СМИ и пользователи соцсетей решили, что он снят немецкой ультраправой партией "Альтернатива для Германии" в качестве социальной рекламы.

В ролике люди в военной форме, собирающие гуманитарную помощь для Украины, заходят в дом к семейной паре. Они забирают личные вещи супругов, технику, еду из холодильника и даже отбирают мягкую игрушку у их ребенка - игрушечного леопарда. Помимо этого, они меняют картины в доме на портрет президента Украины Владимира Зеленского и заставляют хозяев произнести "Хайль Зеленский". В конце ролика появляется надпись о том, что Германия уже передала Украине 22 миллиарда евро.

Между тем издание "Радио Свобода" выяснило, что ролик снят при участии российских актеров. Роль главы семьи сыграл Валентин Воробьев, его супруги - Юлия Конюхова, женщину в форме - Юлия Мандрико, солдата - Игорь Алексеев. Сообщается, что все они проживают в РФ.

Мама мальчика, исполнившего роль сына супругов, у которого отбирают игрушку, написала в соцсетях, что ролик был снят Russia Today.

Ранее мы писали о том, как правительство Венгрии обнародовало ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором Крым изображен как часть территории России. Соответствующий текст сопровождался кадрами с изображением детей и женщин-беженцев, танков, а также карты Украины, которая не включает территорию Крыма.

После возмущения украинского МИД власти Венгрии опубликовали правильную карту с Крымом в составе Украины.