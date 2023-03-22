В России усилилась агитация на контрактную военную службу.

Об этом сообщает телеграм-канал "Baza".

По информации издания, с начала недели рекламу службы публикуют в пабликах городов и других населенных пунктов, загсов, библиотек и спортивных детских школ.

Военнослужащим по контракту предлагают высокую зарплату, социальные гарантии и льготы.

"Служба по контракту - достойный выбор. Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус", - говорится в одном из подобных постов.

Как пишет канал, чиновников отдельно предупредили о необходимости усилить агитацию. Например, 17 марта в Московской области прошло совещание с заместителем председателя правительства Московской области Марией Нагорной. Она поручила чиновникам активнее работать над агитацией уже с 20 марта.

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