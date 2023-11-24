Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что считает успех ВСУ на поле боя "невозможным или очень затруднительным".

Об этом он заявил в интервью оппозиционному российскому журналисту Евгению Киселеву.

Связывает Арестович это с тем, что Запад не поставляет оружие в необходимом Украине объеме, а если и сделает это, то для подготовки бойцов к его применению уйдет 6-9 месяцев.

При этом экс-советник считает, что набрать достаточно мотивированных бойцов с нынешним подходом к мобилизации и должным образом подготовить их при "очень плохом уровне администрирования" будет проблематично.

По мнению Арестовича, за это время РФ построит еще больше защитных линий. Даже с F-16 и ATACMS ВСУ смогут нанести россиянам существенный ущерб, но пройти через фортификации с чередой минных полей будет крайне тяжело.

При этом в то, что Запад начнет поставлять вооружения в достаточном объеме, Арестович не верит. По его словам, столько оружия в Евросоюзе просто нет, а США не хотят полной победы Украины над РФ на поле боя, чтобы не допустить еще большего сближения Кремля с Китаем.

"Разгром России на поле боя считается в администрации Байдена опасной опцией. Они не хотят на это идти", - считает Арестович.

Ранее Арестович переиначил собственный прогноз о сроках боевых действий в Украине.

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