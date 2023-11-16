Полиция подтвердила открытие уголовного дела в отношении экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Его имя прямо не называется, но это понятно из контекста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Производство открыто по ч. 1 ст. 383 УКУ – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения после обращения группы народных депутатов во главе с Натальей Пипой.

Дело касается заявления Арестовича на Пипу в Государственное бюро расследований о разжигание межнациональной розни из-за конфликта с уличным музыкантом из Одессы, который пел песни Виктора Цоя во Львове.

Ранее по инициативе Натальи Пипы 29 нардепов заявили в полицию на Алексея Арестовича. Депутаты просили привлечь его к ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Напомним, Алексей Арестович находится за пределами Украины. Недавно он обвинил Офис президента в заказе против него информационной кампании.

Мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Арестовичем занимается СБУ. В ответ экс-советник Банковой заявил о преследовании оппозиции.