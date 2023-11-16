В отношении экс-советника ОП Алексея Арестовича, который выехал из Украины, открыли уголовное производство.

Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа, ссылаясь на Нацполицию

Каким органом оно открыто и по какой статье, она не уточнила.

Ранее по инициативе Натальи Пипы 29 нардепов заявили в полицию на Алексея Арестовича. Депутаты просили привлечь его к ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Речь идет об эпизоде, когда Арестович этим летом обратился в ГБР и обвинил Наталию Пипу в разжигании национальной розни и ненависти по языковым признакам из-за инцидента во Львове, когда нардеп сделала замечание уличному музыканту, который пел песни Виктора Цоя.

Алексей Арестович находится з пределами Украины. Он делает разные публичные заявления. Например, призвал Украину вступать в НАТО без территорий, которые захватила Россия. По его мнению, нынешняя цель украинского руководства - выход на границы 1991-го года - нереализуема по ряду причин.

Также мы писали о том, что Данилов сообщил, что Арестовичем занимается СБУ. В ответ Арестович заявил о преследовании оппозиции.

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